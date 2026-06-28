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Verlieren verboten! Österreich muss gegen Algerien punkten

Durch den Sieg der DR Kongo gegen Usbekistan braucht Österreich mindestens ein Unentschieden im letzten Gruppenspiel.

Verlieren verboten! Österreich muss gegen Algerien punkten Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Demokratische Republik Kongo feiert zum Abschluss der Gruppe K einen 3:1-Sieg gegen Usbekistan (Zum Spielbericht>>>).

Die Afrikaner stehen somit als einer der acht besten Gruppendritten im Sechzehntelfinale.

Aus österreichischer Sicht bedeutet das, dass man gegen Algerien auf keinen Fall verlieren darf.

Gruppenaus oder Spanien?

Denn das ÖFB-Team wäre bei einen Niederlage gegen die "Wüstenfüchse" nur Gruppendritter. Mit drei Punkten und einer negativen Tordifferenz wäre man jedoch nicht unter den besten Acht.

Für Algerien gilt eine ähnliche Ausgangslage. Die Nordafrikaner wären bei einer Niederlage ebenfalls draußen. Ein Unentschieden würde hingegen beiden Teams zum Weiterkommen reichen.

Da Österreich nur noch als Gruppenzweiter weiterkommen kann, steht somit auch der mögliche K.o.-Runden-Gegner fest. Im Sechzehntelfinale würde es gegen Europameister Spanien gehen.

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