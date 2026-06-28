Ansakonferenz

ÖFB vs. Algerien: Unser Man of the Match

Verrückt! Österreich zieht Last-Minute ins Sechzehntelfinale ein. Die ADMIRAL Ansakonferenz kürt den besten ÖFB-Spieler.

ÖFB vs. Algerien: Unser Man of the Match Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Das ÖFB-Team holt ein spätes 3:3 gegen Algerien und steht als Gruppenzweiter im Sechzehntelfinale der WM 2026.

Die ADMIRAL Ansakonferenz hat den ÖFB-Kickern genau auf die Beine geschaut und gemeinsam mit der Community den Man of the Match powered by Powerade gekürt.

Die Entscheidung fiel (wenig überraschend) auf Goldtorschütze Sasa Kalajdzic, der Österreich mit seinem Kopfball-Treffer in die K.o.-Phase gerettet hat.

Stimmst du mit der Wahl überein – oder hätte jemand anderes die Auszeichnung verdient?

Jetzt erhältlich: Das offizielle Ansakonferenz-Trikot

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