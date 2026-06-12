Brasilien steigt mit Kracher-Duell in die WM ein

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (ab 0:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) hat der Fußball-Rekordweltmeister seinen ersten WM-Auftritt - und ist gleich voll gefordert.

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Brasilien trifft auf Marokko und damit die Nummer sechs der Welt auf die Nummer sieben. Ebenfalls in Gruppe C stehen sich am Sonntag (03:00 Uhr) Haiti und Schottland gegenüber, in Gruppe B kommt es am Samstag (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) zum Duell Katar - Schweiz. In Gruppe D steht am Sonntag (ab 06:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) Australien - Türkei am Plan.

Brasilien - Marokko: Steht der Gigant auf tönernen Füßen?

Schon seit 2002 jagt Brasilien seinem sechsten WM-Titel hinterher - diesmal allerdings nicht aus einer großen Favoritenrolle heraus. Die Qualifikation war holprig, absolute Weltklasse verkörpern nur wenige Spieler im Kader.

Große Hoffnungen ruhen auf den Offensivstars Vinicius Junior (Real Madrid) und Raphinha (FC Barcelona), aber auch auf Abwehrchef Marquinhos von Paris Saint-Germain und nicht zuletzt Trainer Carlo Ancelotti. Der Italiener, der mit Milan und Real insgesamt fünfmal die Champions League gewonnen hat, ist der vierte Coach in den vergangenen drei Jahren und soll das Potenzial der Selecao endlich zur Entfaltung bringen.

Goalie Alisson von Liverpool zeigte sich überzeugt, dass das gelingen kann. "Alles ist besser geworden, seitdem Ancelotti bei uns ist", betonte der 33-Jährige. "Er hat eine starke Präsenz und gibt uns die Ruhe zu arbeiten."

Gegen Verletzungen war aber auch Ancelotti nicht gefeit. Rodrygo, Estevao, Eder Militao und Wesley, alles potenzielle Startelfspieler, fielen vor dem Turnier aus. Altstar Neymar, in den vergangenen Jahren immer wieder von Blessuren geplagt, wurde für viele überraschend in den Kader beordert, wird nach einer Wadenverletzung gegen Marokko aber ausfallen.

Der regierende Afrikameister hofft in Gruppe C auf die erste Sensation des Turniers. Vor vier Jahren in Katar erreichten die Marokkaner das Halbfinale und sorgten so für das beste Ergebnis in Afrikas WM-Historie.

Die "Löwen vom Atlas" haben einen schlagkräftigen Kader, angeführt von Kapitän und Champions-League-Sieger Achraf Hakimi von Paris Saint-Germain und Offensivmann Brahim Diaz von Real Madrid. Das Selbstvertrauen ist vorhanden. "Bei der WM 2026 wird Marokko erneut seine Spuren im Weltfußball hinterlassen", sagte Goalie Yassine Bounou.

Katar - Schweiz: WM-Gastgeber 2022 als klarer Außenseiter

Die Schweiz träumt vor dem Duell mit Katar in San Francisco vom ersten WM-Viertelfinale seit 1954, Katar soll da kein Stolperstein werden. Der WM-Gastgeber von 2022, der damals ohne Punkt blieb, gilt auch diesmal als klarer Außenseiter.

Der Star ist der Trainer: Julen Lopetegui coachte unter anderem schon Real Madrid und die spanische Nationalmannschaft. Die jüngste Bilanz des 59-Jährigen mit dem regierenden Asienmeister ist aber trist. Von sechs Spielen hat Katar bei vier Niederlagen keines gewonnen und dabei nur ein Tor erzielt.

Aufseiten der Eidgenossen um Mittelfeldstratege Granit Xhaka ist die Brust umso breiter. Die Zuversicht beruht auf den guten Leistungen bei der EM 2024, als man im Viertelfinale erst im Elferschießen an England scheiterte, sowie auf der souveränen WM-Qualifikation.

Viele der Leistungsträger spielen schon seit mehreren Jahren zusammen und sind turniererfahren. "Bloß die Gruppenphase zu überstehen, wäre für uns zu wenig", betonte Murat Yakin, seit fünf Jahren Trainer der Nati.

Haiti - Schottland: Erste WM-Punkte oder erste K.o.-Phase

Haiti ist erstmals seit 1974 bzw. zum zweiten Mal vertreten. Die Karibikkicker hoffen dabei auf die ersten WM-Punkte und nicht zuletzt Tore von Stürmer Duckens Nazon - der 32-Jährige hält bei einer Quote von 44 Toren in 78 Länderspielen.

Der französische Trainer Sebastien Migne muss vor dem Auftaktduell mit Schottland in Boston Realist, gleichzeitig aber auch Optimist sein. "Natürlich ist es eine schwere Gruppe. Aber wenn man es positiv betrachtet, stehen wir auf jeden Fall im Rampenlicht, was für die Burschen eine riesige Belohnung ist."

Für die Schotten, die eine 28-jährige WM-Durststrecke beenden, ist es bereits die neunte Teilnahme. Großes ist den Bravehearts dabei nie gelungen. Die Hoffnung auf das erstmalige Überstehen der Gruppenphase ist umso größer.

Zumindest das sollte der Truppe um Spielmacher Scott McTominay (SSC Napoli) aufgrund des Modus' gelingen. Fest steht, dass sich die Mannschaft wieder auf die Unterstützung ihrer Fans, der Tartan Army, verlassen wird können. Schon jetzt ist die Schottenrockdichte in Boston hoch.

Australien - Türkei: Kleine und große Hoffnungen

Australien ist inzwischen WM-Stammgast, seit Deutschland 2006 sind die Socceroos stets dabei gewesen - und haben dabei zweimal das Achtelfinale erreicht (2006, 2022). Diesmal ist der Einzug in die K.o.-Phase eine Herausforderung, die ohne Stars gemeistert werden soll; dafür mit GAK-Außenverteidiger Jacob Italiano.

Möglicherweise ist es Zweckoptimismus, den Kapitän Jackson Irvine vor dem Auftaktspiel gegen die Türkei in Vancouver versprüht. "Wir hoffen nicht, sondern wir glauben wirklich daran, dass wir weiter kommen können als jedes Socceroos-Team bisher", erklärte der St.-Pauli-Profi.

Die Türkei war seit 2002 nicht mehr bei einer Fußball-WM vertreten. Entsprechend groß ist die Vorfreude. Angeführt von den Stars Arda Güler (Real Madrid) und Hakan Calhanoglu (Inter Mailand) ist die große Frage, ob die goldene Generation die Erwartungen erfüllen kann.

Am Talent besteht kein Zweifel, an der Konstanz und der Defensive allerdings schon - und im Falle des zu Saisonende angeschlagenen Güler auch an der Fitness. Bei der EM 2024 wurde man im Achtelfinale zum Stolperstein für Österreich, danach war Endstation gegen die Niederlande.