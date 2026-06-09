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Brasilien im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Wer ist der Schlüsselspieler? Wie hoch ist der Marktwert des Teams? Was ist bei der WM 2026 zu erwarten? WM-Teilnehmer Brasilien im Check:

Brasilien im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen Foto: © IMAGO / KI
Textquelle: © LAOLA1
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Weltranglisten-Platzierung: 6

Beste WM-Platzierung: Weltmeister 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 (23 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Carlo Ancelotti (seit 2025)

Marktwert gesamt: 928,20 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Vinicius Junior (Real Madrid) – 140 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Vinicius Junior (Real Madrid)

Bevorzugtes System: 4-2-3-1

Brasiliens Kader im Überblick >>>

WM-Einschätzung:

Brasilien zählt traditionell zum Favoritenkreis, in der Qualifikation schleppte man sich aber eher mühsam durch. Die Selecao verfügt durchaus über individuelle Qualität, Tempo und Kreativität in der Offensive. Unter Carlo Ancelotti soll das Team taktisch stabiler und effizienter werden als bei vergangenen Turnieren. Der Turnierbaum würde ein Finale gegen Argentinien ermöglichen, auf dem Weg dorthin könnten allerdings früh große Namen wie Deutschland (Achtelfinale) oder England (Viertelfinale) warten.

WM - Spielplan und Ergebnisse >>>

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

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