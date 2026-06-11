Real: Erster Transfer unter Mourinho wohl ein Portugiese

Holt Jose Mourinho als erste Amtshandlung einen Portugiesen zu Real Madrid?

Wie Fabrizio Romano und das Portal "fussballtransfers" berichten, sollen der Klub und Bernardo Silva (31) kurz vor einer Einigung stehen.

Endlich offiziell: Real Madrid stellt Jose Mourinho vor >>>

Der Mittelfeldspieler darf im Sommer ablösefrei wechseln, da sein Vertrag nach neun Jahren bei Manchester City mit dem 1. Juli 2026 ausläuft.

Gleicher Berater wie Mourinho

Zuletzt wurde Silva unter anderem auch mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Der Sinneswandel zugunsten Reals könnte auch mit dem Berater des Spielers zusammenhängen.

Denn sowohl Silva als auch Mourinho werden vom bekannten Spielerberater Jorge Mendes vertreten.