Weltranglisten-Platzierung: 19

Beste WM-Platzierung: Viertelfinale 1934, 1938, 1954 (13 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Murat Yakin (seit 2021)

Marktwert gesamt: 332,50 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Johan Manzambi (SC Freiburg) - 50 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Granit Xhaka (Sunderland)

Bevorzugtes System: 4-2-3-1

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WM-Einschätzung:

Für die Schweiz ist es die sechste WM in Serie, an Erfahrung mangelt es dem Land nicht. Auch die WM-Qualifikation überstand man makellos. Eine Tordifferenz von 14:2 spricht für sich. In der Gruppe bekommen es die Eidgenossen mit Kanada, Bosnien und Herzegowina und Katar zu tun. Dabei gelten sie als Favorit. Alles vor einem Ausscheiden im Achtelfinale wäre für das Land eine Enttäuschung.

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