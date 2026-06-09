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Schweiz im Check: Stars, Marktwert & Chancen

Wer ist der Schlüsselspieler? Wie hoch ist der Marktwert des Teams? Was ist bei der WM 2026 zu erwarten? WM-Teilnehmer Schweiz im Check:

Schweiz im Check: Stars, Marktwert & Chancen Foto: © IMAGO / DeFodi Images / KI
Textquelle: © LAOLA1
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Weltranglisten-Platzierung: 19

Beste WM-Platzierung: Viertelfinale 1934, 1938, 1954 (13 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Murat Yakin (seit 2021)

Marktwert gesamt: 332,50 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Johan Manzambi (SC Freiburg) - 50 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Granit Xhaka (Sunderland)

Bevorzugtes System: 4-2-3-1

Schweizer Kader im Überblick >>>

WM-Einschätzung:

Für die Schweiz ist es die sechste WM in Serie, an Erfahrung mangelt es dem Land nicht. Auch die WM-Qualifikation überstand man makellos. Eine Tordifferenz von 14:2 spricht für sich. In der Gruppe bekommen es die Eidgenossen mit Kanada, Bosnien und Herzegowina und Katar zu tun. Dabei gelten sie als Favorit. Alles vor einem Ausscheiden im Achtelfinale wäre für das Land eine Enttäuschung.

WM - Spielplan und Ergebnisse >>>

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

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