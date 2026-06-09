Weltranglisten-Platzierung: 8

Beste WM-Platzierung: Vierter 2022 (7 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Mohamed Ouahbi (seit 2026)

Marktwert gesamt: ca. 498,3 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Achraf Hakimi (PSG) - 80 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Brahim Diaz (Real Madrid)

Bevorzugtes System: 4-3-3

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WM-Einschätzung:

Marokko hat 2022 in Katar mit dem Einzug ins Halbfinale das beste WM-Ergebnis einer afrikanischen Mannschaft überhaupt erreicht und ist inzwischen kein Underdog mehr. Mit Achraf Hakimi können die "Löwen des Atlas" den besten Rechtsverteidiger der Welt aufbieten, er und Brahim Diaz sind die tragenden Säulen der Mannschaft. Real-Legionär Diaz hat nach seinem peinlich vergebenen Elfer im Finale des Afrika-Cups einiges gutzumachen. In Gruppe C wird Marokko Platz zwei hinter Brasilien belegen, im Sechzehntelfinale warten höchstwahrscheinlich die Niederlande. Diese Hürde kann Marokko an einem guten Tag nehmen und hätte dann gute Chancen auf das Viertelfinale.

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