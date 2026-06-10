Weltranglisten-Platzierung: 22

Beste WM-Platzierung: Dritter 2002 (3 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Vincenzo Montella (seit 21. September 2023)

Marktwert gesamt: 473,70 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Arda Güler (Real Madrid) - 90 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Kenan Yildiz (Juventus), Hakan Calhanoglu (Inter), Ozan Kabak (Hoffenheim)

Bevorzugtes System: 4-2-3-1

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WM-Einschätzung:

Bei der letzten EURO sorgten sie schon für Furore, nun ist die Türkei erstmals seit 24 Jahren wieder bei einer WM dabei. Und die Erwartungen sind - wie sollte es auch anders sein - riesig. Zum Teil auch zurecht. Denn die türkische Nationalmannschaft ist die beste seit vielen Jahren. Talente wie Güler, Yildiz oder Can Uzun entwickelten sich in den letzten Jahren weiter. Dazu kommen erfahrene Anker wie Orkun Kökcu und Calhanoglu. In der größten Problemzone, der Innenverteidigung, gibt es auch ein Comeback: Kabak ist nach zwei schwierigen Jahren und einer starken Saison mit Hoffenheim zurück.

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