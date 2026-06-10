NEWS

Türkei im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Wer sind die Schlüsselspieler? Wie hoch ist der Marktwert des Teams? Was ist bei der WM 2026 zu erwarten? WM-Teilnehmer Türkei im Check:

Türkei im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen Foto: © IMAGO/Alexandra Fechete/KI
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Weltranglisten-Platzierung: 22

Beste WM-Platzierung: Dritter 2002 (3 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Vincenzo Montella (seit 21. September 2023)

Marktwert gesamt: 473,70 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Arda Güler (Real Madrid) - 90 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Kenan Yildiz (Juventus), Hakan Calhanoglu (Inter), Ozan Kabak (Hoffenheim)

Bevorzugtes System: 4-2-3-1

Türkeis Kader im Überblick >>>

WM-Einschätzung:

Bei der letzten EURO sorgten sie schon für Furore, nun ist die Türkei erstmals seit 24 Jahren wieder bei einer WM dabei. Und die Erwartungen sind - wie sollte es auch anders sein - riesig. Zum Teil auch zurecht. Denn die türkische Nationalmannschaft ist die beste seit vielen Jahren. Talente wie Güler, Yildiz oder Can Uzun entwickelten sich in den letzten Jahren weiter. Dazu kommen erfahrene Anker wie Orkun Kökcu und Calhanoglu. In der größten Problemzone, der Innenverteidigung, gibt es auch ein Comeback: Kabak ist nach zwei schwierigen Jahren und einer starken Saison mit Hoffenheim zurück.

WM - Spielplan und Ergebnisse >>>

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

USA im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

USA im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

FIFA WM
1
Australien im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Australien im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

FIFA WM
Schottland im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Schottland im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

FIFA WM
Haiti im Check: Stars, Marktwert & Chancen

Haiti im Check: Stars, Marktwert & Chancen

FIFA WM
Marokko im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Marokko im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

FIFA WM
1
Brasilien im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Brasilien im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

FIFA WM
1
Katar im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Katar im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

FIFA WM
1

Kommentare

FIFA WM 2026 Türkei (Team, Fußball) Vincenzo Montella Arda Güler Hakan Calhanoglu WM-Teams 2026 LAOLA1+