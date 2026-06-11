GAK startet wieder: "Komfortzone ist Geschichte"

Nach einer kurzen Sommerpause hat der GAK als erster Bundesligist am Donnerstag das Training wieder aufgenommen.

Trainer Ferdinand Feldhofer begrüßte bei der ersten Einheit in Graz 15 Spieler, darunter die beiden Neuzugänge Peter Michorl und Matthias Gragger.

"Es ist immer schön, Zeit zum Durchschnaufen zu haben, die Sommerpause hat gut getan, aber die Komfortzone ist ab heute Geschichte", erklärte Feldhofer zum Start einer "harten und intensiven" Vorbereitungszeit.

Der zuletzt an Zweitligist FAC verliehene Tormann Juri Kirchmayr war ebenfalls wieder dabei. Die im Finish der abgelaufenen Saison verletzten Yannick Oberleitner und Thomas Schiestl absolvierten das Training laut Clubangaben ohne Einschränkungen.

GAK stellt einen WM-Spieler

Ramiz Harakate, Beres Owusu und Donovan Pines stoßen demnächst zum Team. Mit dem Australier Jacob Italiano stellt der Fast-Absteiger auch einen von insgesamt acht Bundesligaspielern bei der WM.

"Für Jacob ist die WM-Teilnahme eine Riesensache und auch wir als GAK sind stolz, diesen Sommer einer der wenigen österreichischen Vereine zu sein, die einen WM-Teilnehmer in den eigenen Reihen haben. Da drücken wir ihm natürlich die Daumen", meinte Feldhofer.

"Die anderen Jungs stoßen nächste Woche gestaffelt dazu, bis dahin nutzen wir die Zeit mit der aktuellen Gruppe intensiv."