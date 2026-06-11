Endlich offiziell: Real Madrid stellt Jose Mourinho vor

Nun ist die Rückkehr von Jose Mourinho (endlich) offiziell.

Der Portugiese kommt nach 13 Jahren zurück zu Real Madrid, das geben die "Königlichen" am Donnerstagabend bekannt.

Bereits am gestrigen Mittwoch bestätigte Mourinhos bisheriger Arbeitgeber Benfica, dass der Trainer den Klub in Richtung Madrid verlassen werde.

Ebenso teilte Benfica mit, dass für "Mou" eine Ablöse von 15 Millionen Euro von Real fließt. Der zweifache Gewinner der Champions League unterschreibt bis 2029 in der spanischen Hauptstadt. Bereits zwischen 2010 und 2013 war Mourinho Trainer von Real, mit dem Club holte er eine Meisterschaft und einen spanischen Cuptitel sowie den spanischen Supercup.