NEWS

Endlich offiziell: Real Madrid stellt Jose Mourinho vor

Nach wochenlangen Gerüchten ist es nun fix: Jose Mourinho kehrt zu den Königlichen zurück.

Endlich offiziell: Real Madrid stellt Jose Mourinho vor Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nun ist die Rückkehr von Jose Mourinho (endlich) offiziell.

Der Portugiese kommt nach 13 Jahren zurück zu Real Madrid, das geben die "Königlichen" am Donnerstagabend bekannt.

Bereits am gestrigen Mittwoch bestätigte Mourinhos bisheriger Arbeitgeber Benfica, dass der Trainer den Klub in Richtung Madrid verlassen werde.

Ebenso teilte Benfica mit, dass für "Mou" eine Ablöse von 15 Millionen Euro von Real fließt. Der zweifache Gewinner der Champions League unterschreibt bis 2029 in der spanischen Hauptstadt. Bereits zwischen 2010 und 2013 war Mourinho Trainer von Real, mit dem Club holte er eine Meisterschaft und einen spanischen Cuptitel sowie den spanischen Supercup.

Mehr zum Thema

Benfica bestätigt: Mourinho kehrt zu Real Madrid zurück

Benfica bestätigt: Mourinho kehrt zu Real Madrid zurück

La Liga
8
Offerte aus Österreich! Barcelona verteilt Korb

Offerte aus Österreich! Barcelona verteilt Korb

La Liga
16
Bericht: Barca trifft Entscheidung um Rashford-Verbleib

Bericht: Barca trifft Entscheidung um Rashford-Verbleib

La Liga
2
Arbeloa-Abgang bei Real besiegelt - Mourinho steht ante portas

Arbeloa-Abgang bei Real besiegelt - Mourinho steht ante portas

4
Alvaro Arbeloa bei Premier-League-Klub im Gespräch

Alvaro Arbeloa bei Premier-League-Klub im Gespräch

Premier League
Nach Mega-Transfer-Ankündigung: Atletico lässt Real abblitzen

Nach Mega-Transfer-Ankündigung: Atletico lässt Real abblitzen

4
Offiziell! ÖFB-Kicker spielt künftig unter Miron Muslic

Offiziell! ÖFB-Kicker spielt künftig unter Miron Muslic

International
11

Kommentare

La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division Jose Mourinho Real Madrid Benfica Lissabon