Erdogan-Video sorgt für Kritik von Fußballfans

Ein zum Auftakt der Fußball-WM veröffentlichtes Werbevideo der türkischen Fußballföderation hat für Diskussionen in den sozialen Medien gesorgt.

Alle News zur WM 2026 >>>

Darin werden neben den Spielern auch Projekte der regierenden AKP gezeigt. Der Clip zu dem Lied "Ihr alle - Wir die Türkei" wurde vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Auftrag gegeben und beruht auf der Neuinterpretation eines traditionellen Volksliedes, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete.

In dem Musikvideo sind neben Szenen aus dem Fußballstadion auch Aufnahmen von Kampfflugzeugen, Marineschiffen und der Drohnenfirma Bayraktar zu sehen. Außerdem zeigt das Video Erdogan auf dem Fußballplatz im Trikot, bei einer Autofahrt und auf einer Militärparade. Teile des Videos wurden mit Künstlicher Intelligenz erstellt.

Kritik von Fans und Opposition

Bei den türkischen Fans stieß das Video auf Kritik. Ein User auf X schreibt in einem Kommentar unter dem Video: "Gehen wir zum Fußballspiel oder in den Krieg?" Die oppositionelle Zeitung "Cumhuriyet" kritisierte, dass in dem Video "eher die AKP-Propaganda als die Nationalmannschaft, der Fußball und die Weltmeisterschaft" im Vordergrund stünden.

Namik Tan, Abgeordneter der größten Oppositionspartei CHP und ehemaliger Botschafter der Türkei in den USA, schrieb auf X, die Nationalmannschaft sei von gemeinsamem nationalem Wert und kein Propagandainstrument einer Partei.

Das betreffende Video: