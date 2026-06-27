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Kroatien CRO
Ghana GHA
Heute 23:00 Uhr
NEWS
WM 2026 heute: Kroatien - Ghana
In Gruppe L gibt es im Duell um den Gruppensieg einen Dreikampf. Kroatien und Ghana sind beide noch im Rennen. LIVE-Infos:
Wer wird bei der Fußball-WM 2026 Sieger der Gruppe L?
Vor dem letzten Spieltag sind die Platzierungen noch nicht entschieden. Mit einem Sieg über Kroatien könnte sich Ghana am Samstag den ersten Platz sichern (ab 23 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Nach einem Sieg über Panama sowie einem Remis gegen England liegt Ghana punktgleich mit den Three Lions auf Platz zwei. Kroatien hält nach einer Niederlage sowie einem Sieg bei drei Zählern.
Das beste Torverhältnis haben aktuell die Engländer.
Alle Ergebnisse/Tabellen der WM 2026 >>>
Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>