VIDEO: Vlasic köpft Kroatien ins WM-Sechzehntelfinale

Dank eines 2:1-Sieges über Ghana am dritten Spieltag der Gruppe L steht Kroatien im Sechzehntelfinale der WM. Eine punktgenaue Ecke von Modric leitet das Siegtor von Vlasic ein.

Kroatien rettet sich ins WM-Sechzehntelfinale >>>

In der ersten Halbzeit sorgt Sucic mit seinem Treffer aus der Distanz für den einzigen wirklichen Höhepunkt.

Deutlich ausgeglichener präsentiert sich die zweite Halbzeit. Ghana hat beim Stand von 1:1 eine Hand am zweiten Tabellenplatz, doch Vlasic lässt die kroatischen Fans in Philadelphia jubeln.

Die Highlights im VIDEO: