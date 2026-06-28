Kroatien CRO
Ghana GHA
Endstand
2:11:0 , 1:1
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Petar Sucic
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Nikola Vlasic
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Derrick Luckassen
NEWS
VIDEO: Vlasic köpft Kroatien ins WM-Sechzehntelfinale
Mit dem Sieg über Ghana stößt Kroatien in Gruppe L auf Platz zwei vor. Beim Siegtor durch Vlasic hat Modric seine Füße im Spiel.
Dank eines 2:1-Sieges über Ghana am dritten Spieltag der Gruppe L steht Kroatien im Sechzehntelfinale der WM. Eine punktgenaue Ecke von Modric leitet das Siegtor von Vlasic ein.
Kroatien rettet sich ins WM-Sechzehntelfinale >>>
In der ersten Halbzeit sorgt Sucic mit seinem Treffer aus der Distanz für den einzigen wirklichen Höhepunkt.
Deutlich ausgeglichener präsentiert sich die zweite Halbzeit. Ghana hat beim Stand von 1:1 eine Hand am zweiten Tabellenplatz, doch Vlasic lässt die kroatischen Fans in Philadelphia jubeln.