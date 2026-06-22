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WM-Tabellenrechner: So erreichen Teams das Sechzehntelfinale
Wer schafft es in die K.o.-Runde? Wer steigt als Gruppendritter auf? Bei uns kannst du die Fußball-WM 2026 durchrechnen.
Die Gruppenphase der FIFA Weltmeisterschaft 2026 ist in vollem Gange!
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Einige Teams haben sich bereits für die K.o.-Runde qualifizieren können und wissen auch bereits, auf welchem Platz sie ihre Gruppe abschließen werden - doch nicht alle.
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Bei uns kannst du die gesamte Fußball-WM 2026 durchrechnen und kalkulieren, welche Ergebnisse für den Aufstieg ins Sechzehntelfinale reichen.
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