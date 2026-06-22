Die Gruppenphase der FIFA Weltmeisterschaft 2026 ist in vollem Gange!

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Einige Teams haben sich bereits für die K.o.-Runde qualifizieren können und wissen auch bereits, auf welchem Platz sie ihre Gruppe abschließen werden - doch nicht alle.

Diese Teams stehen bereits im Sechzehntelfinale >>>

Bei uns kannst du die gesamte Fußball-WM 2026 durchrechnen und kalkulieren, welche Ergebnisse für den Aufstieg ins Sechzehntelfinale reichen.

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