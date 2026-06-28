Diese Elf soll Österreich ins WM-Sechzehntelfinale bringen

Österreich möchte erstmals seit 1954 ein K.o.-Duell bei einer WM-Endrunde bestreiten.

Als letzte Hürde auf dem Weg dorthin wartet in der Nacht auf Sonntag Algerien (ab 04:00 im LIVE-Ticker>>>).

Weiter kommt das ÖFB-Team mit einem Punktgewinn und würde dann auf Spanien treffen. Dritter kann man nicht mehr werden.

Algerien würde ein Remis ebenfalls für den Aufstieg ins Sechzehntelfinale reichen. Der dort wartende Gegner heißt Belgien.

Arnautovic in der Startelf

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick verzichtet bei der Nominierung seiner Startelf auf große Überraschungen.

Marko Arnautovic kommt zu seinem Startelf-Debüt bei der laufenden WM. Statt ihm muss Michael Gregoritsch weichen.

Außerdem neu in der Mannschaft im Vergleich zum 0:2 gegen Argentinien sind Phillipp Mwene und Philipp Lienhart. Konrad Laimer rückt wieder zurück auf die Zehn.

Bei Algerien wird der vielkritisierte Keeper Luca Zidane durch Oussama Benbot ersetzt. Manchester-City-Star Rayan Ait-Nouri wird ebenfalls auf die Bank rotiert.

Die ÖFB-Startelf: A. Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Laimer, Sabitzer; Arnautovic

Die ÖFB-Ersatzbank: Wiegele, Pentz, Affengruber, Danso, Friedl, Svoboda, Grillitsch, Chukwuemeka, Ljubicic, Prass, Wanner, Schöpf, Gregoritsch, Kalajdzic, Wimmer

Die algerische Startelf: Benbot; Belghali, Mandi, Bensebaini, Hadjam; Aouar, Bentaleb; Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri

Die algerische Ersatzbank: Mastil, Zidane, Abada, Tougai, Belaid, Ait-Nouri, Chergui, Zerrouki, Boudaoui, Titraoui, Hadj Moussa, Benbouali, Boulbina, Ghedjemis