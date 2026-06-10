Ranking: Die 20 größten Legenden, die in den USA gekickt haben

Der Profi-Fußball hat in den USA keine unglaublich große Historie.

Im Laufe der Jahre gab es mehrere Profi-Ligen in den USA. Von 1968 bis 1984 war die North American Soccer League (NASL) die höchste Spielklasse in Nordamerika. Die NASL wurde von den USA und von Kanada betrieben.

Die Major League Soccer (MLS), wie sie heute bekannt ist, existiert erst seit 1998.

Obwohl der Fußball in den USA keinen besonders großen Stellenwert genießt, haben sich in der Vergangenheit bereits mehrere Fußball-Legenden die Schuhe im "Land der unbegrenzten Möglichkeiten" geschnürt. Wir haben die Top 20 für euch gerankt.

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