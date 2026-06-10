Argentinien Argentinien ARG
Island Island ISL
Endstand
3:0
1:0 , 2:0
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Messi trifft bei Argentiniens letztem WM-Testspiel

Im Testspiel zwischen dem Senegal und Saudi-Arabien fallen hingegen keine Tore.

Messi trifft bei Argentiniens letztem WM-Testspiel Foto: © IMAGO / Agencia EFE
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Argentinien tankt vor der WM ein letztes Mal Selbstvertrauen!

Das Team rund um Superstar Lionel Messi kann sich im Jordan-Hare Stadium 3:0 gegen Island durchsetzen. Es ist das letzte Testspiel des ÖFB-Gegners vor Beginn der WM.

Messi trifft zwei Minuten nach Einwechslung

Bereits in der achten Minute geht Argentinien durch Barco in Führung.

Lange fällt kein Treffer mehr, das ändert der zuletzt am Oberschenkel verletzte Messi. Er wird in der 70. Minute eingewechselt und verwandelt nur zwei Minuten später nach einem Foul an Lautaro Martinez einen Elfmeter zum 2:0.

Den Schlusspunkt setzt Almada mit dem letzten Treffer im Spiel. Er fixiert den 3:0-Endstand (86.).

Für Argentinien beginnt die WM am 17. Juni mit einem Spiel gegen Algerien. In Gruppe J treffen sie danach auf Österreich (22. Juni) und Jordanien (28. Juni).

Keine Tore zwischen Senegal und Saudi-Arabien

Torlos endet hingegen das Testspiel zwischen dem Senegal und Saudi-Arabien.

Senegal steht jedoch ab der 84. Minute nur noch zu zehnt am Platz. Für Nicolas Jackson ist der Arbeitstag kurze Zeit nach seiner Einwechslung (62.) beendet. Er wird mit Gelb-Rot ausgeschlossen.

Das Team trifft bei der WM in Gruppe I auf Frankreich, Norwegen und den Irak.

Saudi-Arabien duelliert sich in Gruppe H mit Uruguay, Spanien und Kap Verde.

WM-Tippspiel: Gewinne tolle Preise >>>

Mehr zum Thema

Rückkehr zum ÖFB-Team! Baumgartner setzt Reha in den USA fort

Rückkehr zum ÖFB-Team! Baumgartner setzt Reha in den USA fort

ÖFB-Team
10
Hohe Prämien, hohe Kosten - Nicht jeder wird von WM profitieren

Hohe Prämien, hohe Kosten - Nicht jeder wird von WM profitieren

FIFA WM
1
So gehen die Kader-Außenseiter die WM an

So gehen die Kader-Außenseiter die WM an

ÖFB-Team
8
Herzog vor WM: "Auch gegen Argentinien ist etwas möglich"

Herzog vor WM: "Auch gegen Argentinien ist etwas möglich"

FIFA WM
16
Gestiegene Preise: DFB-Spieler zahlen Fans Busfahrt zum Spiel

Gestiegene Preise: DFB-Spieler zahlen Fans Busfahrt zum Spiel

2
ÖFB-Team: Arnautovic wieder dabei und ein Geheim-Test

ÖFB-Team: Arnautovic wieder dabei und ein Geheim-Test

ÖFB-Team
6
Diogo Jotas Witwe mit rührendem Brief an Andy Robertson

Diogo Jotas Witwe mit rührendem Brief an Andy Robertson

FIFA WM
1

Kommentare

Fußball FIFA WM 2026 Island (Team, Fußball) Saudi-Arabien (Team Fußball) Senegal (Team, Fußball) Argentinien Lionel Messi