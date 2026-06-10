Messi trifft bei Argentiniens letztem WM-Testspiel

Argentinien tankt vor der WM ein letztes Mal Selbstvertrauen!

Das Team rund um Superstar Lionel Messi kann sich im Jordan-Hare Stadium 3:0 gegen Island durchsetzen. Es ist das letzte Testspiel des ÖFB-Gegners vor Beginn der WM.

Messi trifft zwei Minuten nach Einwechslung

Bereits in der achten Minute geht Argentinien durch Barco in Führung.

Lange fällt kein Treffer mehr, das ändert der zuletzt am Oberschenkel verletzte Messi. Er wird in der 70. Minute eingewechselt und verwandelt nur zwei Minuten später nach einem Foul an Lautaro Martinez einen Elfmeter zum 2:0.

Den Schlusspunkt setzt Almada mit dem letzten Treffer im Spiel. Er fixiert den 3:0-Endstand (86.).

Für Argentinien beginnt die WM am 17. Juni mit einem Spiel gegen Algerien. In Gruppe J treffen sie danach auf Österreich (22. Juni) und Jordanien (28. Juni).

Keine Tore zwischen Senegal und Saudi-Arabien

Torlos endet hingegen das Testspiel zwischen dem Senegal und Saudi-Arabien.

Senegal steht jedoch ab der 84. Minute nur noch zu zehnt am Platz. Für Nicolas Jackson ist der Arbeitstag kurze Zeit nach seiner Einwechslung (62.) beendet. Er wird mit Gelb-Rot ausgeschlossen.

Das Team trifft bei der WM in Gruppe I auf Frankreich, Norwegen und den Irak.

Saudi-Arabien duelliert sich in Gruppe H mit Uruguay, Spanien und Kap Verde.

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