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ÖFB-Team: Arnautovic wieder dabei und ein Geheim-Test
Der Stürmer steigt wieder ins Training ein, ein Mittelfeldspieler lässt aus.
Textquelle: © LAOLA1
von Harald Prantl
Marko Arnautovic konnte am Dienstag wieder mit der österreichischen Nationalmannschaft trainieren.
Der Stürmer hatte zuletzt zwei Mal wegen Knieproblemen passen müssen.
Grillitsch fehlt
Dafür war diesmal Florian Grillitsch nicht mit von der Partie, wie auch schon am Sonntag. "Belastungssteuerung", gibt der ÖFB als Grund für das Fehlen des Portugal-Legionärs an.
Abgesehen davon konnten alle Kadermitglieder trainieren.
Ein interner Geheim-Test
Am Mittwoch steigt das interne Testspiel, das anstelle des abgesagten Freundschaftsmatches gegen Guatemala angesetzt ist.
In 3x20 Minuten wird in Trikots und mit Schiedsrichtern unter Ausschluss der Öffentlichkeit für den Ernstfall geprobt.