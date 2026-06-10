NEWS

So gehen die Kader-Außenseiter die WM an

David Affengruber und Michael Svoboda haben eher geringe Chancen auf WM-Einsätze. Und doch belohnen sie sich in den USA.

So gehen die Kader-Außenseiter die WM an Foto: © GEPA
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Gewiss gibt es Spieler im ÖFB-Kader, die sich höhere Chancen auf Einsatzminuten ausrechnen können, als David Affengruber und Michael Svoboda.

Mit David Alaba, Philipp Lienhart, Kevin Danso und Marco Friedl gibt es vier Innenverteidiger, die in der Hackordnung vor den beiden sind.

Und doch gibt es einen Fakt, der ihnen Hoffnung machen kann: bei der EURO 2024 setzte Ralf Rangnick bereits in der Gruppenphase sechs verschiedene Innenverteidiger ein.

Die frohe Kunde am Pool und im Türkei-Urlaub

Affengruber jedenfalls war mit seiner Familie und ein paar Freunden im Garten, um einen Pool-Tag zu machen, als Rangnick seinen WM-Kader verkündete.

"Ich habe darauf gehofft, dabei zu sein, und mich extrem gefreut", sagt er. Sein Klub Elche steckte zu diesem Zeitpunkt mitten im Kampf um den Klassenerhalt, also fiel die große Party aus.

"Es war einer der schönsten Momente in meinem Leben"

Michael Svoboda über seine WM-Nominierung

Svoboda wiederum war mit seiner Frau im Urlaub in der Türkei, als ihn die frohe Kunde ereilte.

"Es war einer der schönsten Momente in meinem Leben. Bei so einem Event mit so einer geilen Mannschaft dabei sein zu dürfen, ist etwas Großes", sagt der Wiener.

Für beide ist es eine Belohnung für ihre Saisonen.

Belohnung für den Capitano

Svoboda jubelte mit Venezia bereits zum dritten Mal über den Aufstieg in die Serie A. Diesmal sogar als Kapitän.

test
Affengruber und Svoboda beim Pressetermin
Foto: ©GEPA

"Ich strebe es immer an, Verantwortung zu übernehmen, will vorangehen. Ich habe immer das Ziel gehabt, dort Kapitän zu werden. Das ist eine riesengroße Ehre und erfüllt mich mit Stolz", sagt der 27-Jährige.

Transfer im Sommer?

Erst im März hat er seinen Vertrag bis 2029 verlängert, nichtsdestoweniger haben zuletzt Klubs aus Deutschland und England angeklopft.

"Ich habe die WM im Kopf. Danach geht es zurück nach Venedig. Ob etwas Besseres kommt, wird man dann sehen", will er sich damit gar nicht beschäftigen.

Affengrubers starke Saison

Den Aufstieg in die Erstklassigkeit hat Affengruber schon in der Vorsaison erledigt, spielte nun mit Elche in LaLiga gegen den Abstieg – mit Erfolg.

"Mein Schritt war außergewöhnlich, aber absolut der richtige, er hat mich hierher gebracht"

Affengruber über seinen Wechsel

Der "Guardian" wählte den Innenverteidiger sogar ins Team der Saison. Dabei wurde der 25-Jährige vor zwei Jahren noch belächelt, als er nach seinem Abgang vom SK Sturm in der zweiten spanischen Liga anheuerte.

"Mein Schritt war außergewöhnlich, aber absolut der richtige, er hat mich hierher gebracht. Darauf bin ich schon ein bisschen stolz", sagt der Niederösterreicher.

Transfer? Fokus auf die WM

Auch um ihn ranken sich jede Menge Transfergerüchte, einige Top-Klubs sollen ihn auf dem Zettel haben.

"Ich bin da, um mich auf die WM zu fokussieren. Was danach vielleicht passiert, ist gar nicht in meinem Kopf", so Affengruber.

Arbeiten für den Moment

Das Olympische Motto "Dabei sein, ist alles", gilt für das Duo trotz ihrer eher überschaubaren Einsatzaussichten freilich nicht.

"Im Vordergrund steht immer die Mannschaft. Aber sicher freuen wir uns, wenn es mal so weit ist, dass man Minuten bekommt. Wir arbeiten täglich dafür, um für den Moment bereit zu sein", sagt Svoboda.

Affengruber ergänzt: "Ganz oben auf der Liste steht, dass man der Mannschaft hilft. Ich werde im Training immer alles geben und so meinen Teil beitragen. Und bereit sein, wenn man gebraucht wird."

Mehr zum Thema

ÖFB-Team: Arnautovic wieder dabei und ein Geheim-Test

ÖFB-Team: Arnautovic wieder dabei und ein Geheim-Test

ÖFB-Team
5
ÖFB-Goalies über WM-Ball: "Wie aus dem Kanonenrohr!"

ÖFB-Goalies über WM-Ball: "Wie aus dem Kanonenrohr!"

ÖFB-Team
9
Wieso ein 15-jähriger Brasilianer künftig für Österreich spielt

Wieso ein 15-jähriger Brasilianer künftig für Österreich spielt

ÖFB-Team
31
ÖFB-Goalies: "Wir stehen hinter Schlager!"

ÖFB-Goalies: "Wir stehen hinter Schlager!"

ÖFB-Team
53
Herzog über die WM 1998: "Ich wollte nach Hause fliegen"

Herzog über die WM 1998: "Ich wollte nach Hause fliegen"

ÖFB-Team
10
ÖFB-Team: Arnautovic plagen Knie-Probleme

ÖFB-Team: Arnautovic plagen Knie-Probleme

ÖFB-Team
50
Konrad Laimer, der Flexible

Konrad Laimer, der Flexible

ÖFB-Team
14

Kommentare

ÖFB-Legionäre ÖFB-Team Fußball FIFA WM 2026 LAOLA1+ David Affengruber Michael Svoboda Harald Prantl