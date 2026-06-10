So gehen die Kader-Außenseiter die WM an

Gewiss gibt es Spieler im ÖFB-Kader, die sich höhere Chancen auf Einsatzminuten ausrechnen können, als David Affengruber und Michael Svoboda.

Mit David Alaba, Philipp Lienhart, Kevin Danso und Marco Friedl gibt es vier Innenverteidiger, die in der Hackordnung vor den beiden sind.

Und doch gibt es einen Fakt, der ihnen Hoffnung machen kann: bei der EURO 2024 setzte Ralf Rangnick bereits in der Gruppenphase sechs verschiedene Innenverteidiger ein.

Die frohe Kunde am Pool und im Türkei-Urlaub

Affengruber jedenfalls war mit seiner Familie und ein paar Freunden im Garten, um einen Pool-Tag zu machen, als Rangnick seinen WM-Kader verkündete.

"Ich habe darauf gehofft, dabei zu sein, und mich extrem gefreut", sagt er. Sein Klub Elche steckte zu diesem Zeitpunkt mitten im Kampf um den Klassenerhalt, also fiel die große Party aus.