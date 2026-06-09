Kanada im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Weltranglisten-Platzierung: 30

Beste WM-Platzierung: 2x Vorrunden-Aus 1986, 2022 (3 Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Jesse Marsch (seit 2024) - Co-Trainer Franz Schiemer

Marktwert gesamt: 196,65 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Alphonso Davies (Bayern München) - 40 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Alphonso Davies (Bayern München), Jonathan David (Juventus)

Bevorzugtes System: 4-4-2

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WM-Einschätzung:

Der WM-Mitgastgeber könnte ein unerwartetes Ausrufezeichen setzen. Nach zwei WM-Teilnahmen ohne einen Punkt sind die Vorzeichen diesmal andere - und dabei existiert auch eine Österreich-Verbindung. Jesse Marsch hat dem kanadischen Fußball in den letzten zwei Jahren Offensivdenken eingeimpft, an seiner Seite werkt Franz "Franky" Schiemer. Gegen den Ball hohes Pressing, nach vorne direkt, das Gesamtkonzept ist bekannt: Die Red-Bull-Schule. Dass keine WM-Qualifikation absolviert werden musste, half bei der Implementierung. Gepaart mit einem jungen, athletischen Kader können die "Ahornblätter" gediegenen Kick nach vorne bieten. Trotz der Ausbildung einer Identität hat Kanada seine Schwächen, etwa gegen tief stehende Gegner und schnelle Gegenstöße. Fragezeichen sind auch der Fitnesszustand von Star Alphonso Davies (Oberschenkelverletzung) und die ausgeglichene Gruppe.

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