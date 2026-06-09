Ansakonferenz

Herzog über die WM 1998: "Ich wollte nach Hause fliegen"

Die ÖFB-Legenden Andi Herzog und Toni Polster erinnern sich an ihre Erlebnisse bei Österreichs letzter Weltmeisterschaft.

Johannes Kristoferitsch
Textquelle: © LAOLA1
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Österreichs letzte WM-Teilnahme ist mittlerweile 28 Jahre her.

In einer Spezial-Ausgabe der ADMIRAL Ansakonferenz powered by Panini blicken Andi Herzog und Toni Polster auf die WM 1998 in Frankreich zurück – und erzählen dabei einige besondere Geschichten aus dem Innenleben des ÖFB-Teams.

"Nach einer Besprechung mit Teamchef Prohaska wollte ich nach Hause fliegen. Das war eine der schlimmsten Zeiten meiner Karriere", erinnert sich Herzog. Erst sein Zimmerkollege Toni Polster konnte ihn vom Verbleib überzeugen.

Wie die beiden ÖFB-Legenden die Wochen in Frankreich erlebt haben, wie sie mit Lagerkoller umgingen und welche Erinnerungen Panini-Sticker heute noch bei ihnen auslösen, erfährst du im Video.

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Die ADMIRAL Ansakonferenz Podcast anhören:

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