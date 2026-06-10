Weltranglisten-Platzierung: 27

Beste WM-Platzierung: Achtelfinale 2006, 2022 (7 Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Tony Popovic (seit 2024)

Marktwert gesamt: 77,45 Millionen Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Jordan Bos (Feyenoord Rotterdam), Alessandro Circati (Parma Calcio) - je 12 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Jackson Irvine (FC St. Pauli), Jordan Bos (Feyenoord Rotterdam)

Bevorzugtes System: 3-4-2-1

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WM-Einschätzung:

Australien ist Stammgast bei Weltmeisterschaften, der Wechsel in den asiatischen Kontinentalverband vor 20 Jahren war diesbezüglich förderlich. Bäume haben die "Socceroos" aber noch selten ausgerissen, selbst wenn sie größeren Nationen in der Gruppe immer wieder lästig wurden und zwei Mal im Achtelfinale am späteren Weltmeister scheiterten (2006 an Italien, 2022 an Argentinien). Tony Popovic übernahm vor zwei Jahren und krempelte den Fußball des Teams hin zu einer stabilen, aber wenig aufregenden Herangehensweise um - gerne wird dem Gegner der Ball überlassen. Zumindest hat er zu einer deutlichen Verbesserung in der Weltrangliste geführt, wo sich Australien zuletzt in den Top 30 hielt. Noch am ehesten für Akzente nach vorne sorgt die Jugend am Flügel, etwa der 23-jährige Jordan Bos und der 20-jährige Nestory Irankunda. Trotz der guten Weltranglistenposition und einer Gruppe ohne Krachergegner wird die K.o.-Runde das Maximum darstellen, wenn überhaupt.

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