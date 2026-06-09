Auf diese 12 Spieler sollte man bei der WM 2026 achten

Die Weltmeisterschaft ist die größte Bühne im Fußball.

Eine Bühne, die von vielen Spielern in der Vergangenheit genutzt wurde. James Rodriguez hat es 2014 so gemacht, Josko Gvardiol oder Enzo Fernandez bei der vergangenen Endrunde.

Welche Spieler können die anstehende WM in den USA, Mexiko und Kanada für sich nutzen? LAOLA1 hat sich zwölf Akteure genauer angeschaut, die (mit einer Ausnahme) noch nie bei einer Weltmeisterschaft gespielt haben.

Dabei haben wir uns bewusst nicht nur auf junge Talente beschränkt, sondern teilweise auch etwas ältere Spieler ausgewählt.

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