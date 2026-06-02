Bayern München nimmt Wanner-Kollegen ins Visier

Der FC Bayern München möchte sich weiterhin in der Offensive verstärken.

Nachdem sich ein Transfer von Wunschspieler Anthony Gordon zerschlagen hat, rückt nun Ismael Saibari von Wanner-Klub PSV Eindhoven in den Fokus der Münchner.

Laut Informationen von Transferexperten Fabrizio Romano haben die Bayern bereits erste Gespräche über einen möglichen Transfer des 25-jährigen Marokkaners aufgenommen.

Saibari soll einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister offen gegenüberstehen.

Starke 23 Scorer in 25 Spielen

Eine Einigung zwischen den Vereinen gibt es derzeit noch nicht. Die Verhandlungen befinden sich jedoch in einem frühen Stadium und die Gespräche laufen weiter.

Der technisch versierte Offensivspieler steht seit 2020 bei PSV Eindhoven unter Vertrag, zählt dort seit Jahren zu den absoluten Leistungsträgern.

In der vergangenen Saison überzeugte er mit starken Leistungen in der Eredivisie, in denen er in 25 Ligaspielen 15 Tore erzielte und acht Assists lieferte.