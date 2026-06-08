Zwischen Hype und Hitze - Wie in den USA auf die WM geblickt wird

Der Messi-Effekt

Generell muss betont werden, dass der Fußball in den USA am Kommen ist. Stichwort: Lionel Messi.

In Florida, wo der argentinische Superstar seit mittlerweile fast drei Jahren sportlich unterwegs ist, ist der Fußball aufgrund des großen Anteils an hispanischen Menschen in der Bevölkerung längst voll angekommen.

Das haben nicht zuletzt Fabian Vyhnalek und Sebastian Zettl mitbekommen, die in Boca Raton quasi Nachbarn waren, ehe es Zettl kürzlich nach Australien verschlug.

Gibt es einen Hype?

In Südflorida sei bereits ein gewisser Hype zu verspüren, "aber mit Europa, wenn ich die WM in Deutschland hernehme, kann man es nicht vergleichen", so Zettl.

Ähnliches berichtet Paul Sarac, der im Bundesstaat Virginia seinen PhD absolviert: "Es ist auf jeden Fall mehr Hype da als bei der Klub-WM letztes Jahr. Es kennt sich jeder ein bisschen mehr aus, man weiß, dass es bald kommt. Aber es ist nicht vergleichbar mit Europa, in meiner Uni-Bubble merkt man nicht so viel."

Ljubomir Popovic, Student an der University of Maryland, erlebt indes durchaus einen großen Hype: "Auch normale Studenten, die nichts mit Fußball zu tun haben, reden auf einmal über Fußball. Es ist schon ein Riesen-Thema, vor allem an den Unis, weil viele Mannschaften ein Camp an einer Uni haben."

Sein College habe sich darum bemüht, ähnlich wie zum Beispiel die University of California Santa Barbara, an deren Campus das ÖFB-Team gastiert, ebenfalls ein Nationalteam zu beherbergen. Dazu kam es schlussendlich nicht.

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