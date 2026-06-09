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Das sind die 48 Teamchefs der Fußball-WM 2026

48 Nationen, 48 Trainer: Diese Teamchefs stehen bei der Weltmeisterschaft 2026 an der Seitenlinie.

Das sind die 48 Teamchefs der Fußball-WM 2026 Foto: © GEPA/Montage/KI
Textquelle: © LAOLA1
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Nicht nur auf dem Rasen stehen bei der WM 2026 zahlreiche spannende Persönlichkeiten im Fokus, auch auf den Trainerbänken gibt es einige bemerkenswerte Geschichten.

Während der Niederländer Dick Advocaat mit 78 Jahren der älteste Teamchef des Turniers ist, stellt Deutschland mit Julian Nagelsmann den einzigen Coach unter 40 Jahren.

Als dienstältester Nationaltrainer reist Frankreichs Didier Deschamps zur Weltmeisterschaft. Der Weltmeister-Coach von 2018 betreut die "Equipe Tricolore" bereits seit 2012.

Auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick zählt zu den erfahrensten Amtsinhabern und ist bereits seit Mai 2022 im Amt.

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Die Trainer der Gruppe A:

Name

Alter

Nation

im Amt seit

Javier Aguirre

67

Mexiko

Juli 2024

Hugo Broos

74

Südafrika

Mai 2021

Myung-bo Hong

57

Südkorea

Juli 2024

Miroslav Koubek

74

Tschechien

Dezember 2025

Die Trainer der Gruppe B:

Name

Alter

Nation

im Amt seit

Jesse Marsch

52

Kanada

Mai 2024

Sergej Barbarez

54

Bosnien-Herzegowina

April 2024

Julen Lopetegui

59

Katar

Mai 2025

Murat Yakin

51

Schweiz

August 2021

Die Trainer der Gruppe C:

Name

Alter

Nation

im Amt seit

Carlo Ancelotti

66

Brasilien

Mai 2025

Mohamed Ouahbi

49

Marokko

März 2026

Sebastien Migne

53

Haiti

März 2024

Steve Clarke

62

Schottland

Mai 2019

Die Trainer der Gruppe D:

Name

Alter

Nation

im Amt seit

Mauricio Pochettino

54

USA

September 2024

Gustavo Alfaro

63

Paraguay

August 2024

Tony Popovic

52

Australien

September 2024

Vincenzo Montella

51

Türkei

September 2023

Die Trainer der Gruppe E:

Name

Alter

Nation

im Amt seit

Julian Nagelsmann

38

Deutschland

September 2023

Dick Advocaat

78

Curacao

Mai 2026

Emerse Fae

42

Elfenbeinküste

Februar 2024

Sebastian Beccacece

45

Ecuador

August 2024

Die Trainer der Gruppe F:

Name

Alter

Nation

im Amt seit

Ronald Koeman

63

Niederlande

Jänner 2023

Hajime Moriyasu

57

Japan

August 2018

Graham Potter

51

Schweden

Oktober 2025

Sabri Lamouchi

54

Tunesien

Jänner 2026

Die Trainer der Gruppe G:

Name

Alter

Nation

im Amt seit

Rudi Garcia

62

Belgien

Jänner 2025

Hossam Hassan

59

Ägypten

Februar 2024

Amir Ghalenoei

62

Iran

März 2023

Darren Bazeley

53

Neuseeland

März 2023

Die Trainer der Gruppe H:

Name

Alter

Nation

im Amt seit

Luis de la Fuente

64

Spanien

Jänner 2023

Bubista

56

Kap Verde

Oktober 2020

Georgios Donis

56

Saudi-Arabien

April 2026

Marcelo Bielsa

70

Uruguay

Mai 2023

Die Trainer der Gruppe I:

Name

Alter

Nation

im Amt seit

Didier Deschamps

57

Frankreich

Juli 2012

Pape Thiaw

45

Senegal

Dezember 2024

Graham Arnold

62

Irak

Mai 2025

Stale Solbakken

58

Norwegen

Dezember 2020

Die Trainer der Gruppe J:

Name

Alter

Nation

im Amt seit

Lionel Scaloni

48

Argentinien

August 2018

Vladimir Petkovic

62

Algerien

Februar 2024

Ralf Rangnick

67

Österreich

Mai 2022

Jamal Sellami

55

Jordanien

Juni 2024

Die Trainer der Gruppe K:

Name

Alter

Nation

im Amt seit

Roberto Martinez

52

Portugal

Jänner 2023

Sebastien Desabre

49

DR Kongo

März 2023

Fabio Cannavaro

52

Usbekistan

Oktober 2025

Nestor Lorenzo

60

Kolumbien

Juli 2022

Die Trainer der Gruppe L:

Name

Alter

Nation

im Amt seit

Thomas Tuchel

52

England

Jänner 2025

Zlatko Dalic

59

Kroatien

Oktober 2017

Carlos Queiroz

73

Ghana

April 2026

Thomas Christiansen

53

Panama

Juli 2020

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