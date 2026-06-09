Das sind die 48 Teamchefs der Fußball-WM 2026

Nicht nur auf dem Rasen stehen bei der WM 2026 zahlreiche spannende Persönlichkeiten im Fokus, auch auf den Trainerbänken gibt es einige bemerkenswerte Geschichten.

Während der Niederländer Dick Advocaat mit 78 Jahren der älteste Teamchef des Turniers ist, stellt Deutschland mit Julian Nagelsmann den einzigen Coach unter 40 Jahren.

Als dienstältester Nationaltrainer reist Frankreichs Didier Deschamps zur Weltmeisterschaft. Der Weltmeister-Coach von 2018 betreut die "Equipe Tricolore" bereits seit 2012.

Auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick zählt zu den erfahrensten Amtsinhabern und ist bereits seit Mai 2022 im Amt.

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Die Trainer der Gruppe A: