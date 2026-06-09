Das sind die 48 Teamchefs der Fußball-WM 2026

Name
Alter
Nation
im Amt seit
Javier Aguirre
67
Mexiko
Juli 2024
Hugo Broos
74
Südafrika
Mai 2021
Myung-bo Hong
57
Südkorea
Juli 2024
Miroslav Koubek
74
Tschechien
Dezember 2025
Die Trainer der Gruppe B:
Name
Alter
Nation
im Amt seit
Jesse Marsch
52
Kanada
Mai 2024
Sergej Barbarez
54
Bosnien-Herzegowina
April 2024
Julen Lopetegui
59
Katar
Mai 2025
Murat Yakin
51
Schweiz
August 2021
Die Trainer der Gruppe C:
Name
Alter
Nation
im Amt seit
Carlo Ancelotti
66
Brasilien
Mai 2025
Mohamed Ouahbi
49
Marokko
März 2026
Sebastien Migne
53
Haiti
März 2024
Steve Clarke
62
Schottland
Mai 2019
Die Trainer der Gruppe D:
Name
Alter
Nation
im Amt seit
Mauricio Pochettino
54
USA
September 2024
Gustavo Alfaro
63
Paraguay
August 2024
Tony Popovic
52
Australien
September 2024
Vincenzo Montella
51
Türkei
September 2023
Die Trainer der Gruppe E:
Name
Alter
Nation
im Amt seit
Julian Nagelsmann
38
Deutschland
September 2023
Dick Advocaat
78
Curacao
Mai 2026
Emerse Fae
42
Elfenbeinküste
Februar 2024
Sebastian Beccacece
45
Ecuador
August 2024
Die Trainer der Gruppe F:
Name
Alter
Nation
im Amt seit
Ronald Koeman
63
Niederlande
Jänner 2023
Hajime Moriyasu
57
Japan
August 2018
Graham Potter
51
Schweden
Oktober 2025
Sabri Lamouchi
54
Tunesien
Jänner 2026
Die Trainer der Gruppe G:
Name
Alter
Nation
im Amt seit
Rudi Garcia
62
Belgien
Jänner 2025
Hossam Hassan
59
Ägypten
Februar 2024
Amir Ghalenoei
62
Iran
März 2023
Darren Bazeley
53
Neuseeland
März 2023
Die Trainer der Gruppe H:
Name
Alter
Nation
im Amt seit
Luis de la Fuente
64
Spanien
Jänner 2023
Bubista
56
Kap Verde
Oktober 2020
Georgios Donis
56
Saudi-Arabien
April 2026
Marcelo Bielsa
70
Uruguay
Mai 2023
Die Trainer der Gruppe I:
Name
Alter
Nation
im Amt seit
Didier Deschamps
57
Frankreich
Juli 2012
Pape Thiaw
45
Senegal
Dezember 2024
Graham Arnold
62
Irak
Mai 2025
Stale Solbakken
58
Norwegen
Dezember 2020
Die Trainer der Gruppe J:
Name
Alter
Nation
im Amt seit
Lionel Scaloni
48
Argentinien
August 2018
Vladimir Petkovic
62
Algerien
Februar 2024
Ralf Rangnick
67
Österreich
Mai 2022
Jamal Sellami
55
Jordanien
Juni 2024
Die Trainer der Gruppe K:
Name
Alter
Nation
im Amt seit
Roberto Martinez
52
Portugal
Jänner 2023
Sebastien Desabre
49
DR Kongo
März 2023
Fabio Cannavaro
52
Usbekistan
Oktober 2025
Nestor Lorenzo
60
Kolumbien
Juli 2022
Die Trainer der Gruppe L:
Name
Alter
Nation
im Amt seit
Thomas Tuchel
52
England
Jänner 2025
Zlatko Dalic
59
Kroatien
Oktober 2017
Carlos Queiroz
73
Ghana
April 2026
Thomas Christiansen
53
Panama
Juli 2020
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