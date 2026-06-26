Paraguay Paraguay PAR
Australien Australien AUS
Endstand
0:0
0:0 , 0:0
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Paraguay und Australien teilen Punkte in enttäuschendem Remis

Australien steht als Gruppenzweiter im Sechzehntelfinale, auch Paraguay darf mit vier Punkten so gut wie sicher mit der K.O.-Runde planen.

Paraguay und Australien teilen Punkte in enttäuschendem Remis Foto: © IMAGO / Agencia EFE
Textquelle: © LAOLA1
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Im letzten Spiel der Gruppe D trennen sich Paraguay und Australien in einer enttäuschenden Partie mit 0:0.

Dabei geht keine der beiden Mannschaften ins letzte Risiko und so können beide Teams mit der K.O.-Phase planen.

Kaum Chancen

In einer sehr schwachen ersten Hälfte nähert sich keines der beiden Teams wirklich gefährlich ans gegnerische Tor an.

Die einzige richtige Annäherung hat Australien kurz vor der Halbzeitpause. Einen Schlenzer von Cristian Volpato kann Paraguay-Keeper Orlando Gill jedoch locker wegfausten.

Australien näher dran

Auch in Halbzeit zwei bleibt das Bild zunächst das selbe. Beide Mannschaften probieren es vor allem mit eher ungefährlichen Fernschüssen.

In der 60. Minute kommt Nestory Irankunda nach einem Konter zum Abschluss, doch er verzieht komplett und schießt weit am Tor vorbei.

In der Schlussphase dribbelt sich der Australier Jordan Bos noch mal in den Strafraum, sein Abschluss wird jedoch abgefälscht und stellt kein Problem für Gill da.

Durch das Remis sichert sich Australien den zweiten Gruppenplatz hinter Gruppensieger USA. Paraguay darf mit vier Punkten damit rechnen, einer der acht besten Gruppendritten zu sein.

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