Wacker Innsbruck verpflichtet Stürmer aus Uruguay

Der FC Wacker Innsbruck treibt die Planung für einen potenziellen Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga weiter voran.

Die Tiroler verstärken sich mit dem Uruguayer Anderson Rodriguez. Der Stürmer wird vorerst bis Jahresende von den Grasshoppers Zürich ausgeliehen.

Rodriguez wechselte erst diesen Winter aus seiner Heimat in die Schweiz. In Innsbruck absolvierte der 19-Jährige bereits im November ein Probetraining.

Im Herbst kam der groß gewachsene Angreifer bereits auf sechs Einsätze in der ersten uruguayischen Liga. Dabei gelang ihm eine Vorlage.