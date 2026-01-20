NEWS

Bericht: Muslic und Schalke sind sich mit Stürmerlegende einig

Der Tiroler mit bosnischen Wurzeln könnte eine Fußballlegende nach Gelsenkirchen lotsen. Zwischen den Klubs gibt es noch keine Einigung.

Gelingt Schalke 04 ein Transfercoup?

Seit Kurzem werden die Knappen mit einem Transfer der bosnischen Stürmerlegende Edin Dzeko in Verbindung gebracht.

Jetzt dürfte man dem Vorhaben ein Stück näher gekommen sein. Laut "Sky"-Transferexperte konnten der Tiroler Miron Muslic und Sportvorstand Frank Baumann den Routinier von einem Transfer überzeugen. Es gebe eine mündliche Einigung.

Aktuell steht der 39-Jährige bis Saisonende bei Fiorentina unter Vertrag. Zwischen den Klubs werde aktuell verhandelt.

Meister und Torschützenkönig in Deutschland

Der Bosnier konnte eine Weltkarriere hinlegen. An Deutschland hat er beste Erinnerungen, 2009 wurde er mit dem VfL Wolfsburg Deutscher Meister. Mit Manchester City gewann er 2012 und 2014 die Premier League.

2010 holte er sich weiters im Wolfsburg-Trikot die Torjägerkanone der Deutschen Bundesliga (22 Treffer). 2017 wurde er als Roma-Angreifer Torschützenkönig in der Serie A (29 Tore) und der UEFA Europa League (acht Tore).

