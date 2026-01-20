NEWS

Neuer Torhüter für Schalke 04

Der Muslic-Klub reagiert auf den Abgang von Ersatzkeeper Justin Heekeren.

Neuer Torhüter für Schalke 04 Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Schalke 04 leiht Torhüter Kevin Müller (34) von Bundesligist 1. FC Heidenheim aus.

Damit reagieren die "Königsblauen" auf den Abgang von Ersatzkeeper Justin Heekeren, der fix zu RSC Anderlecht wechselte. Müller wird bei Muslic-Klub Schalke die Nummer zwei hinter Loris Karius sein. Ein Kaufoption gibt es laut "Sky" nicht.

Bei Heidenheim war Müller jahrelang Stammtorhüter, ehe im Sommer Diant Ramaj per Leihe von Borussia Dortmund kam und die Einser-Rolle übernahm.

In Gelsenkirchen könnte es im Winter auch in der Offensive einen Neuzugang geben. Bericht: Muslic und Schalke sind sich mit Stürmerlegende einig >>>

Mehr zum Thema

Bericht: Muslic und Schalke sind sich mit Stürmerlegende einig

Bericht: Muslic und Schalke sind sich mit Stürmerlegende einig

International
6
ÖFB-Star Schmid vor PL-Deal? Das sagt der Werder-Boss

ÖFB-Star Schmid vor PL-Deal? Das sagt der Werder-Boss

Deutsche Bundesliga
Sagt Patrick Wimmer Goodbye zu Wolfsburg?

Sagt Patrick Wimmer Goodbye zu Wolfsburg?

Deutsche Bundesliga
1
Bei Schlager-Abgang: RB will Leistungsträger von Ligarivalen

Bei Schlager-Abgang: RB will Leistungsträger von Ligarivalen

Deutsche Bundesliga
Neben Rose: Weiterer Ex-Salzburg-Coach am Frankfurt-Zettel

Neben Rose: Weiterer Ex-Salzburg-Coach am Frankfurt-Zettel

Deutsche Bundesliga
4
Sabitzer fehlt Dortmund "einige Zeit"

Sabitzer fehlt Dortmund "einige Zeit"

Deutsche Bundesliga
So sieht der Comeback-Plan von Konrad Laimer aus

So sieht der Comeback-Plan von Konrad Laimer aus

Deutsche Bundesliga
2
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball 2. Deutsche Bundesliga Fußball International Deutschland (Fußball) FC Schalke 04 Transfermarkt 1. FC Heidenheim Miron Muslic