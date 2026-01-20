Neuer Torhüter für Schalke 04

Der FC Schalke 04 leiht Torhüter Kevin Müller (34) von Bundesligist 1. FC Heidenheim aus.

Damit reagieren die "Königsblauen" auf den Abgang von Ersatzkeeper Justin Heekeren, der fix zu RSC Anderlecht wechselte. Müller wird bei Muslic-Klub Schalke die Nummer zwei hinter Loris Karius sein. Ein Kaufoption gibt es laut "Sky" nicht.

Bei Heidenheim war Müller jahrelang Stammtorhüter, ehe im Sommer Diant Ramaj per Leihe von Borussia Dortmund kam und die Einser-Rolle übernahm.

