Salzburg-Transferziel unterschreibt in Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg hat Kento Shiogai von NEC Nijmegen verpflichtet. Der Japaner unterschreibt einen Vertrag bis 2030.

Laut Medienberichten machten die "Wölfe" von einer Ausstiegsklausel Gebrauch und überweisen neun Millionen Euro in die Niederlande.

Shiogai stand im vergangenen Sommer vor einem Wechsel zum FC Red Bull Salzburg. Der 20-jährige Stürmer fiel jedoch durch den Medizincheck und blieb in der Eredivisie bei Nijmegen. In der laufenden Saison traf er in zwölf Ligaspielen sieben Mal.

"Ich freue mich riesig darüber, dass ich nun in Wolfsburg bin. Der Wechsel in die Bundesliga ist für mich ein großer Schritt, und ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung", sagt Shiogai zu seinem Wechsel.