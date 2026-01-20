NEWS

Salzburg-Transferziel unterschreibt in Wolfsburg

Im Sommer fiel der Japaner bei den "Bullen" durch den Medizincheck. Nun wechselt er in die deutsche Bundesliga.

Salzburg-Transferziel unterschreibt in Wolfsburg Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der VfL Wolfsburg hat Kento Shiogai von NEC Nijmegen verpflichtet. Der Japaner unterschreibt einen Vertrag bis 2030.

Laut Medienberichten machten die "Wölfe" von einer Ausstiegsklausel Gebrauch und überweisen neun Millionen Euro in die Niederlande.

Shiogai stand im vergangenen Sommer vor einem Wechsel zum FC Red Bull Salzburg. Der 20-jährige Stürmer fiel jedoch durch den Medizincheck und blieb in der Eredivisie bei Nijmegen. In der laufenden Saison traf er in zwölf Ligaspielen sieben Mal.

"Ich freue mich riesig darüber, dass ich nun in Wolfsburg bin. Der Wechsel in die Bundesliga ist für mich ein großer Schritt, und ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung", sagt Shiogai zu seinem Wechsel.

Mehr zum Thema

Sagt Patrick Wimmer Goodbye zu Wolfsburg?

Sagt Patrick Wimmer Goodbye zu Wolfsburg?

Deutsche Bundesliga
1
Neuer Torhüter für Schalke 04

Neuer Torhüter für Schalke 04

International
ÖFB-Star Schmid vor PL-Deal? Das sagt der Werder-Boss

ÖFB-Star Schmid vor PL-Deal? Das sagt der Werder-Boss

Deutsche Bundesliga
Neben Rose: Weiterer Ex-Salzburg-Coach am Frankfurt-Zettel

Neben Rose: Weiterer Ex-Salzburg-Coach am Frankfurt-Zettel

Deutsche Bundesliga
4
Bei Schlager-Abgang: RB will Leistungsträger von Ligarivalen

Bei Schlager-Abgang: RB will Leistungsträger von Ligarivalen

Deutsche Bundesliga
Bericht: Muslic und Schalke sind sich mit Stürmerlegende einig

Bericht: Muslic und Schalke sind sich mit Stürmerlegende einig

International
6
Ausgestochen! Salzburg verliert Transferrennen gegen Inter

Ausgestochen! Salzburg verliert Transferrennen gegen Inter

Serie A
37
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Eredivisie VfL Wolfsburg FC Red Bull Salzburg Transfermarkt NEC Nijmegen