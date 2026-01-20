ÖFB-Star Schmid vor PL-Deal? Das sagt der Werder-Boss

Beim SV Werder Bremen stehen mit Romano Schmid, Marco Friedl, Marco Grüll und Maximilian Wöber (Leihspieler Leeds United) aktuell vier Österreicher im Kader.

Zuletzt wurde Ersterer mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Transferinsider Fabrizio Romano berichtete von laufenden Verhandlungen von Leeds United >>>

Fritz dementiert Gerücht

Dass der Steirer mit dem nächsten Schritt liebäugelt, ist ein offenes Geheimnis. Werder-Boss Clemens Fritz widerspricht jetzt aber den jüngsten Meldungen. "Bei uns hat sich niemand wegen Romano gemeldet. Wir gehen aktuell nicht von einem Wechsel im Winter aus und planen mit ihm für den weiteren Verlauf der Saison", so der Geschäftsführer gegenüber der "Bild".

Als Schmid-Ersatz brachte Fabrizio Romano Adriano Jagusic (Slaven Belupo/CRO) ins Spiel. "Wir planen aktuell nicht, in diesem Winter auf dem Transfermarkt noch tätig zu werden", so Fritz.

Ein Schmid-Wechsel zum Wöber-Stammklub ist, schenkt man dem Werder-Verantwortlichen Glauben, noch kein konkretes Thema.