Wacker testet drei junge Legionäre aus dem Bayern-Netzwerk

Vor zwei Wochen waren die Verantwortlichen des Drittliga-Leaders FC Wacker Innsbruck zu Gast auf dem Campus des FC Bayern München.

Bei einem mehrtägigen Turnier der internationalen Partnerklubs des deutschen Rekordmeisters sind der Wacker-Delegation rund um Trainer Sebastian Siller, Sportvorstand Jakob Griesebner und Präsident Hannes Rauch drei Talente besonders ins Auge gestochen.

Tschechischer Stürmer und Youngster-Duo aus Uruguay

Das Trio ist seit Montag in Innsbruck und wird in dieser Woche im Trainingsbetrieb getestet. Den tschechischen Mittelstürmer Matej Kvacek vom FK Pardubice haben die Innsbrucker laut dem "Kurier" schon länger im Visier. Aufgrund der Kooperation mit dem FC Bayern München hat es jetzt mit einem Probetraining geklappt.

Zudem sind noch zwei Talente von Racing Club de Montevideo, dem Partnerklub des deutschen Rekordmeisters in Uruguay, nach Innsbruck gekommen, um sich im Training zu beweisen: Der 17-jährige Innenverteidiger Mauro Marichal González sowie der 19-jährige Mittelstürmer Anderson Rodríguez.

Bereits am Dienstag wird das Trio erstmals für den FC Wacker Innsbruck auflaufen, wenn es im Testspiel gegen den Grasshopper Club Zürich geht. Auch der Schweizer Rekordmeister gehört zum Netzwerk des FC Bayern München.