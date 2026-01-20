NEWS

Ausgestochen! Salzburg verliert Transferrennen gegen Inter

Die Mozartstädter ziehen gegen den italienischen Topklub wohl den Kürzeren. Inter verpflichtet ein kroatisches Toptalent.

Der FC Red Bull Salzburg bemüht sich stets, junge Talente an die Salzach zu lotsen. In einem Fall dürfte dies nicht gelungen sein.

Wie bereits vor Tagen berichtet, hat sich der österreichische Vizemeister für Leon Jakirovic (18) von Dinamo Zagreb interessiert.

Dabei dürfte der Kroate jetzt nicht in die Mozartstadt wechseln. Wie Transferexperte Fabrizio Romano auf "X" schreibt, hat Inter Mailand nämlich Red Bull Salzburg ausgestochen.

Der Innenverteidiger wechsle demnach für 2,5 Millionen Euro plus möglicher Boni in Höhe von zwei Millionen Euro nach Mailand. Der Medizincheck soll diese Woche stattfinden.

