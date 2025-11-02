-
vor 9 Stunden
NEWS
Wacker Innsbruck krönt sich zum Herbstmeister der RL West
Die Tiroler feiern gegen Schlusslicht den 13. Sieg in Serie.
Wacker Innsbruck feiert in der 15. Runde der Regionalliga West einen 2:0-Erfolg über den FC Kufstein.
Die Innsbrucker machen per Doppelschlag in der zweiten Hälfte alles klar. Mouhamed Sy und Orkan Yilmaz erzielen die Treffer in der zweiten Hälfte.
Mit dem 13. Erfolg am Stück und einer Sieben-Punkte-Führung auf Seekirchen ist der Titelgewinn alles andere als unrealistisch.
Weil kein anderer Verein in der Liga um eine Lizenz für die ADMIRAL 2. Liga ansucht, ist auch der Aufstieg in greifbarer Nähe. Dafür dürfen die Innsbrucker schlechtestenfalls Zweiter werden. Auf den Dritten, den FC Dornbin, hat man bereits elf Punkte Vorsprung.