Wacker Innsbruck steht bereits mit einem Bein in LigaZwa

Der FC Wacker Innsbruck kann bereits jetzt schon für die ADMIRAL 2. Liga planen.

Bei einem verpflichtenden Workshop der Bundesliga für potenzielle Aufsteiger in die 2. Liga waren von den Westligavereinen nur Vertreter von Wacker dabei. Das heißt, dass in der Regionalliga West nur die Innsbrucker aufstiegsberechtigt sind.

Wacker-Präsident Hannes Rauch zeigt sich gegenüber der "Tiroler Tageszeitung" überrascht, dass keine andere Westvereine Aufstiegsambitionen hegen: "Es hat uns schon ein bisschen gewundert, dass wir alleine sind."

Wacker muss in die Top zwei

Für viele Vereine ist vor allem die Infrastruktur rund um die Stadien eine zu große Hürde. Bei den Schwarz-Grünen ist man mit dem Tivoli-Stadion erstklassig aufgestellt.

Einzig sportlich gibt es für die Mannschaft von Sebastian Siller noch eine Hürde zu überwinden. Die Tiroler müssen die Saison auf einem der ersten beiden Plätze der Regionalliga West beenden. Doch auch das scheint für Wacker kein großes Problem darzustellen.

Aktuell liegt man mit elf Siegen aus zwölf Spielen auf Platz eins.

Kader kann schon jetzt für die 2. Liga vorbereitet werden

Für die Innsbrucker bietet sich dadurch auch ein strategischer Vorteil. Bereits jetzt kann der Klub aufs Profigeschäft vorbereitet werden.

Im Winter kann der Tiroler Traditionsverein bei potenziellen Neuzugängen bereits die Perspektive der 2. Liga anbieten. Das könnte auch in der Zusammenarbeit mit dem strategischen Partner, dem MLS-Klub LAFC, eine gewichtige Rolle spielen.