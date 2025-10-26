NEWS

Wacker Innsbruck steht bereits mit einem Bein in LigaZwa

Die Tiroler sind der einzige Westverein, der Aufstiegsambitionen hegt. Dadurch kann jetzt schon fürs Profigeschäft geplant werden.

Wacker Innsbruck steht bereits mit einem Bein in LigaZwa Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Wacker Innsbruck kann bereits jetzt schon für die ADMIRAL 2. Liga planen.

Bei einem verpflichtenden Workshop der Bundesliga für potenzielle Aufsteiger in die 2. Liga waren von den Westligavereinen nur Vertreter von Wacker dabei. Das heißt, dass in der Regionalliga West nur die Innsbrucker aufstiegsberechtigt sind.

Wacker-Präsident Hannes Rauch zeigt sich gegenüber der "Tiroler Tageszeitung" überrascht, dass keine andere Westvereine Aufstiegsambitionen hegen: "Es hat uns schon ein bisschen gewundert, dass wir alleine sind."

Wacker muss in die Top zwei

Für viele Vereine ist vor allem die Infrastruktur rund um die Stadien eine zu große Hürde. Bei den Schwarz-Grünen ist man mit dem Tivoli-Stadion erstklassig aufgestellt.

Einzig sportlich gibt es für die Mannschaft von Sebastian Siller noch eine Hürde zu überwinden. Die Tiroler müssen die Saison auf einem der ersten beiden Plätze der Regionalliga West beenden. Doch auch das scheint für Wacker kein großes Problem darzustellen.

Aktuell liegt man mit elf Siegen aus zwölf Spielen auf Platz eins.

Kader kann schon jetzt für die 2. Liga vorbereitet werden

Für die Innsbrucker bietet sich dadurch auch ein strategischer Vorteil. Bereits jetzt kann der Klub aufs Profigeschäft vorbereitet werden.

Im Winter kann der Tiroler Traditionsverein bei potenziellen Neuzugängen bereits die Perspektive der 2. Liga anbieten. Das könnte auch in der Zusammenarbeit mit dem strategischen Partner, dem MLS-Klub LAFC, eine gewichtige Rolle spielen.

Mehr zum Thema

2. Liga im LIVE-Stream: SKU Amstetten - FAC

2. Liga im LIVE-Stream: SKU Amstetten - FAC

2. Liga
Lustenau bezwingt neun Jung-Rapidler in letzter Sekunde

Lustenau bezwingt neun Jung-Rapidler in letzter Sekunde

2. Liga
5
Violettes LigaZwa-Duell geht an Salzburger Austria

Violettes LigaZwa-Duell geht an Salzburger Austria

2. Liga
29
Gescheiterte Klagenfurt-Übernahme? Das sagt Karajica dazu

Gescheiterte Klagenfurt-Übernahme? Das sagt Karajica dazu

2. Liga
3
Diese Spieler kickten für Austria Wien und Red Bull Salzburg

Diese Spieler kickten für Austria Wien und Red Bull Salzburg

Bundesliga
19
FC Bayern zieht mit 33 Jahre altem Rekord gleich

FC Bayern zieht mit 33 Jahre altem Rekord gleich

Deutsche Bundesliga
Grbic trifft bei Last-Minute-Remis des FC Luzern

Grbic trifft bei Last-Minute-Remis des FC Luzern

International
Kommentare

Kommentare

Fußball Regionalliga Regionalliga West FC Wacker Innsbruck 2. Liga