Wacker Innsbruck holt Verteidiger aus Liefering

Der FC Wacker Innsbruck bereitet sich weiter auf einen Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga vor.

Nach den Wechseln der Uruguayer Anderson Rodriguez und Mauro Marichal geben die Tiroler den nächsten Neuzugang in diesem Winter bekannt. Quirin Rackl wechselt per Leihe bis Saisonende vom FC Liefering an den Inn. Zudem sichert sich Wacker eine Kaufoption.

Der 19-jährige Deutsche, der bereits zwei Länderspiele für das U19-Nationalteam machte, spielte seit 2017 in der Jugend der "Bullen". Im Herbst kam er für Liefering vier Mal in der 2. Liga zum Einsatz.