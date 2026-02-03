NEWS

Transfer-Update: Zwei Ex-Rapidler vor Rückkehr nach Hütteldorf

Rapid steht kurz davor, zwei ehemalige Spieler zurück zu holen, Salzburg verpflichtet einen ungarischen Teamstürmer und Muharem Huskovic wechselt nach Bosnien.

Transfer-Update: Zwei Ex-Rapidler vor Rückkehr nach Hütteldorf
Beim SK Rapid bahnt sich eine doppelte Rückkehr an.

Sowohl Yusuf Demir als auch Andreas Weimann stehen kurz vor einem Wechsel zurück nach Hütteldorf. Indes gibt Red Bull Salzburg mit Damir Redzic einen Nachfolger für den zu Lazio abgewanderten Petar Ratkov bekannt.

Außerdem verlässt Muharem Huskovic die ADMIRAL Bundesliga und wechselt zu Zeljeznicar Sarajevo.

LAOLA1 fasst die wichtigsten Transfer-News des Tages zusammen:

ADMIRAL Bundesliga:

Bericht: Demir-Rückkehr zu Rapid perfekt

Nächste Rückkehr: Weimann vor Wechsel zu Rapid

Nach Ratkov-Abgang: Salzburg holt ungarischen Teamstürmer

Blau-Weiß-Leihe abgebrochen: Huskovic wechselt fix nach Bosnien

ADMIRAL 2. Liga:

Schweizer Sensations-Tabellenführer an Rapid-Leihgabe dran

ÖFB-Legionäre:

Ex-Altach-Keeper heuert offenbar in Deutschland an

