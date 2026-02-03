Transfer-Update: Zwei Ex-Rapidler vor Rückkehr nach Hütteldorf
Rapid steht kurz davor, zwei ehemalige Spieler zurück zu holen, Salzburg verpflichtet einen ungarischen Teamstürmer und Muharem Huskovic wechselt nach Bosnien.
Beim SK Rapid bahnt sich eine doppelte Rückkehr an.
Sowohl Yusuf Demir als auch Andreas Weimann stehen kurz vor einem Wechsel zurück nach Hütteldorf. Indes gibt Red Bull Salzburg mit Damir Redzic einen Nachfolger für den zu Lazio abgewanderten Petar Ratkov bekannt.
Außerdem verlässt Muharem Huskovic die ADMIRAL Bundesliga und wechselt zu Zeljeznicar Sarajevo.
LAOLA1 fasst die wichtigsten Transfer-News des Tages zusammen:
ADMIRAL Bundesliga:
