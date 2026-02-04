Ex-U21-Teamspieler wechselt nach Deutschland

Manuel Polster hat einen neuen Verein gefunden!

Der ehemalige Austrianer wechselt in die dritte deutsche Liga zum TSV Havelse. Beim Tabellen-19. erhält er vorerst einen Vertrag bis Saisonende.

Für den dreizehnfachen ÖFB-U21-Nationalspieler ist bereits seine dritte Station in Deutschland. In der Jugend war er bereits für den VfL Wolfsburg und den VfB Stuttgart aktiv, ehe er 2022 zur Wiener Austria wechselte.

Schwierige Zeit in der Schweiz

Nach zwei Jahren am Verteilerkreis zog der 23-jährige Außenbahnspieler weiter zum FC Lausanne in die Schweiz. Dort konnte er jedoch nie wirklich Fuß fassen. Nach einer Leihe im Herbst zu Stade Nyonnais wurde sein Vertrag zuletzt aufgelöst.

Havelse-Sportdirektor Florian Riedel sagt über den Wiener: "Manuel war unsere klare Wunschlösung. Wir standen bereits länger im Austausch, umso mehr freut es mich, dass es zum Ende des Transferfensters noch geklappt hat. Er bringt enormes Tempo, internationale Erfahrung und große Qualitäten für die Außenbahnen mit. Wir sind überzeugt, dass er sein Potenzial in unserem System optimal einbringen kann und damit perfekt in unser Anforderungsprofil passt."