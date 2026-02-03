Dem Sensations-Tabellenführer der Schweizer Super League gehen an vorderster Front die Stürmer aus.

Mit Layton Stewart hat zuletzt ein Angreifer leihweise den FC Thun Richtung AFC Wimbledon (Football League One) verlassen, zudem fällt Topscorer Christopher Ibayi auf unbestimmte Zeit aus.

Um die einmalige Chance für den Titelgewinn zu wahren, ist man nun auf der Suche nach einem neuen Stürmer - und soll dabei in der ADMIRAL 2. Liga fündig geworden sein.

Interesse an Rapid-Leihgabe Dursun

Wie "4-4-2.ch" berichtet, sollen die Thuner an Furkan Dursun interessiert sein. Die Rapid-Leihgabe geht seit vergangenem Sommer für den SKN St. Pölten auf Torjagd.

In 16 Zweitliga-Partien hat der U21-Teamspieler drei Treffer erzielt und fünf weitere aufgelegt. Die Hütteldorfer sollen dem Bericht zufolge rund 400.000 Euro Ablöse fordern.

Der FC Thun führt als Aufsteiger die Super League komfortabel mit neun Punkten Vorsprung auf den FC Lugano an. Die Berner Oberländer könnten mit ihrem ersten Meistertitel auch eine lange Serie beenden: Seit 2000 haben nur Teams aus Zürich, Basel und Bern die Meisterschaft geholt.