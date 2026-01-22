Wacker Innsbruck holt nächsten Uruguayer

Nach der Verpflichtung von Anderson Rodriguez holt der FC Wacker Innsbruck den nächsten Spieler aus Uruguay.

Der Innenverteidger Mauro Marichal wechselt vorerst leihweise bis Jahresende von Racing Club de Montevideo in die Tiroler Landeshauptstadt. Danach soll Wacker die Option auf eine langfristige Bindung haben.

Wie schon Landsmann Rodriguez machte Marichal in einem Probetraining im Herbst auf sich aufmerksam. Der 18-Jährige hat bis jetzt noch keine Profierfahrung, allerdings kam er bereits drei mal für Uruguays-U18-Nationalteam zum Einsatz.