Wechselt ein Bayern-Kicker zum Tabellenführer der Premier League?

Wagt Leon Goretzka den Sprung in die Premier League?

Der Vertrag des Box-to-Box-Spielers läuft mit Saisonende aus. Wie der FC Bayern München bereits verkündete, wird er den Klub im Sommer verlassen.

Für den bald 31-Jährigen dürfte der erste Auslandswechsel anstehen. Zuletzt wurden AC Milan, Galatasaray und die Spurs mit ihm in Verbindung gebracht. Wie "Bayern Insider" berichtet, wirft nun auch der Tabellenführer der Premier League seinen Hut ins Rennen.

Interesse besteht schon länger

Demnach soll der FC Arsenal schon vor dem Deadline-Day Interesse an Goretzka gezeigt haben. Im Winter wollten die "Gunners" den Mittelfeldspieler aber ohnehin nicht verpflichten, es werde ein ablösefreier Transfer im kommenden Sommer angestrebt.