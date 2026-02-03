NEWS

Rückkehr nach 18 Jahren: Nächster Rapid-Coup steht bevor

Nachdem Rapid-Sportdirektor Markus Katzer erst eine Absage erhalten hat, soll der Legionär nun doch nach nach Hütteldorf zurückkehren.

Nach der bevorstehenden Rückkehr von Yusuf Demir zum SK Rapid dürfte nun auch Andreas Weimann an alte Wirkungsstätte zurückkehren.

Nachdem Derby Country zuerst eine Absage erteilt hat, soll Markus Katzer laut der "Kronen Zeitung" nicht locker gelassen und nun einen Erfolg erzielt haben.

Damit kehrt der mittlerweile 34-Jährige nach 18 Jahren nach Hütteldorf zurück. 2007 hat Weimann Rapid verlassen und ist nach England zu Aston Villa gewechselt.

Nach beinahe 19 Jahren auf der Insel will der Offensivspieler nun noch auf den WM-Zug aufspringen. Bei Derby ist er in dieser Saison über die Joker-Rolle nicht hinaus gekommen. Die nötige Spielpraxis dafür soll Weimann nun in Wien erhalten.

