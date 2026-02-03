NEWS
Bericht: Demir-Rückkehr zu Rapid perfekt
Die Rückkehr von Yusuf Demir zum SK Rapid soll beschlossene Sache sein.
Yusuf Demir ist zurück beim SK Rapid.
Laut "Sky" ist der Deal in trockenen Tüchern. Der 22-Jährige verzichtet demnach auf viel Gehalt nach der Vertragsauflösung bei Galatasaray und erhält bei den Hütteldorfern einen Vertrag bis 2027 plus Option.
Der in der Rapid-Jugend ausgebildete Mittelfeldstratege ist nach dessen Rückkehr von der halbjährigen Leihe beim FC Barcelona im September 2022 zu Galatasaray gewechselt.
Beim türkischen Süper-Lig-Klub hat sich der Edeltechniker jedoch nie durchsetzen können und nur 23 Partien bestritten, in denen Demir zwei Tore und zwei Assists gelungen sind.