Bericht: Demir-Rückkehr zu Rapid perfekt

Yusuf Demir ist zurück beim SK Rapid.

Laut "Sky" ist der Deal in trockenen Tüchern. Der 22-Jährige verzichtet demnach auf viel Gehalt nach der Vertragsauflösung bei Galatasaray und erhält bei den Hütteldorfern einen Vertrag bis 2027 plus Option.

Der in der Rapid-Jugend ausgebildete Mittelfeldstratege ist nach dessen Rückkehr von der halbjährigen Leihe beim FC Barcelona im September 2022 zu Galatasaray gewechselt.

Beim türkischen Süper-Lig-Klub hat sich der Edeltechniker jedoch nie durchsetzen können und nur 23 Partien bestritten, in denen Demir zwei Tore und zwei Assists gelungen sind.