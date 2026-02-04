NEWS

Französischer Weltmeister wechselt in die Türkei

Im Gegenzug geht ein marokkanischer Stürmer nach Saudi-Arabien.

Nach knapp zweieinhalb Jahren in Saudi-Arabien kehrt N'Golo Kante zurück in den europäischen Fußball.

Der 34-Jährige wechselt von Al-Ittihad zu Fenerbahce Istanbul. Im Gegenzug geht Youssef En-Nesyri den umgekehrten Weg. Der marokkanische Teamstürmer wechselt zu Al-Ittihad und soll dort Karim Benzema ersetzen, der kürzlich zum Ligakonkurrenten Al-Hilal ging.

Zuletzt stand der Tausch an der Kippe, da es Probleme mit der Registrierungssoftware gegeben haben soll.

Mit Transferoffensive in den Meisterkampf

Für Fener ist Kante bereits der sechste Neuzugang in diesem Transferwinter. Mit Matteo Guendouzi wechselte zuletzt bereits ein französischer Nationalspieler an den Bosporus.

In der türkischen Süper Lig liegt Fenerbahce nach 20 Spielen aktuell hinter Galatasaray auf Rang zwei. Drei Punkte fehlen auf den Stadtrivalen.

