Neuer Gregoritsch-Kollege? Ilzer-Schützling vor Hoffenheim-Flucht

Der TSG 1899 Hoffenheim droht der Abgang eines Verteidigers.

Arthur Chaves könnte seine Zelte in Sinsheim noch in diesem Winter abbrechen. Das berichtet der Pay-TV-Sender "Sky".

Demnach soll sich der FC Augsburg nach der erfolgreichen Verpflichtung von ÖFB-Stürmer Michael Gregoritsch nun um die Dienste des 24-jährigen Brasilianers bemühen.

In Hackordnung nach unten gerutscht

Die "Fuggerstädter" sollen mit dem Klub von Austro-Sportdirektor Andreas Schicker und -Cheftrainer Christian Ilzer über ein Leihgeschäft verhandeln. Laut "ESPN Brasil" soll auch der SC Internacional aus Chaves' Heimat Interesse an einem Geschäft um den Innenverteidiger bekundet haben.

Erst im Sommer 2024 war Chaves für sechs Millionen Euro vom portugiesischen Erstligisten Academico Viseu gekommen.

Während der Rechtsfuß in der abgelaufenen Saison noch zum Stammpersonal gehörte, setzt Ilzer heuer lieber auf den Kosovo-Schweizer Albian Hajdari, den Tschechen Robin Hranac bzw. Ex-Liverpool-Kicker Ozan Kabak.