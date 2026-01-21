Toptalent verlässt BVB und wechselt zu Salzburg-Gegner

Julien Duranville steht unmittelbar vor dem Abschied von Borussia Dortmund.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht der Belgier (19) vor einem Wechsel in die Schweiz.

Der FC Basel – Gegner des FC Salzburg in der UEFA Europa League – soll sich die Dienste des Flügelspielers auf Leihbasis bis Saisonende sichern. Dort würde Duranville auf ÖFB-Kicker Flavius Daniliuc treffen.

Eine Kaufoption soll im Vertrag nicht verankert worden sein, allerdings soll sich Basel eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert haben. Beide Parteien sollen sich mittlerweile geeinigt haben.

Nächstes Talent verlässt Dortmund

Der zweifache Nationalspieler war im Jänner 2023 für 8,5 Millionen Euro vom RSC Anderlecht in den Ruhrpott gewechselt.

In der laufenden Saison sah Duranville unter Niko Kovac jedoch überhaupt kein Land. Seinen letzten Einsatz für die Profis verbuchte er im Sommer 2025 bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft.

Im Laufe des Herbsts wurde der Außenbahnspieler aufgrund von Undiszipliniertheiten zwischenzeitlich suspendiert, stand keine Minute auf dem Platz. Einzig in der Regionalliga West durfte er zweimal für die Amateure des BVB ran.

Mit Cole Campbell verließ ein weiteres Offensivjuwel Dortmund, für ihn ging es leihweise in Richtung Hoffenheim.