Muslics Schalke kurz vor Verpflichtung von Stürmerlegende

"Here we Go" - twittert bereits Fabrizio Romano. Der Transfer von Edin Dzeko zum FC Schalke 04 ist unmittelbar vor der Verkündung.

Laut dem Transferexperten haben sich nun auch Schalke und Fiorentina über den Wechsel geeinigt. Mit dem Spieler war bereits alles klar. Noch in dieser Woche soll die bosnische Stürmerlegende nach Gelsenkirchen reisen und den obligatorischen Medizincheck absolvieren.

Für den deutschen Zweitligisten und Cheftrainer Miron Muslic ist das ein echter Transfercoup im Kampf um den Aufstieg. So kickte der mittlerweile 39-Jährige in seiner Karriere unter anderem für Manchester City, die AS Roma und Inter Mailand.

In der laufenden Saison kam Dzeko für Florenz in 18 Spielen, meist jedoch von der Bank, zum Einsatz. Dabei gelangen ihm zwei Tore. Laut "Sky" zahlt Schalke keine fixe Ablöse, nachträgliche Bonuszahlungen seien aber möglich.