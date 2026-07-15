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Schalke 04: Ex-DFB-Teamspieler für Muslic

Bei den "Knappen" steht der nächste Neuzugang ante portas. Miron Muslic bekommt einen ehemaligen Nationalspieler Deutschlands.

Schalke 04: Ex-DFB-Teamspieler für Muslic Foto: © IMAGO / Team 2
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Schalke 04 steht vor der Verpflichtung von Robin Gosens (32).

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge verlässt der 24-fache DFB-Teamspieler die AC Fiorentina und wechselt unter die Fittiche von Austro-Cheftrainer Miron Muslic (43).

Am Donnerstag soll der Außenverteidiger nach Gelsenkirchen reisen, um letzte Details des Deals zu klären und den Medizincheck zu absolvieren.

In Florenz aussortiert

Gosens soll per Leihe inklusive Kaufpflicht beim Bundesliga-Aufsteiger andocken. Diese soll aber nur im Falle des Klassenerhalts greifen und 2,5 Millionen Euro betragen.

Im Sommer 2024 war der ehemalige Atalanta-, Inter- und Union-Berlin-Profi zur Fiorentina gewechselt. In der Toskana gehörte er auch in der Vorsaison zum Stammpersonal, wurde zur neuen Saison jedoch aus dem Kader gestrichen.

Gosens soll im Rahmen des Engagements auf Gehalt verzichten, Schalke 04 sei sein "Herzensverein".

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