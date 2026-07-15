PL-Klub blättert 40 Millionen für ehemaligen WACler hin

Tarik Muharemovic (im Bild links mit Jonathan Scherzer) steht laut Fabrizio Romano vor einem Wechsel zu Leeds United.

Für den Sprung in die Premier League werden 40 Millionen Euro fällig, die zur Hälfte an US Sassuolo - den derzeitigen Klub des 21-Jährigen - und Juventus gehen.

Im Nachwuchs der "Alten Dame" dockte der Bosnier nach seiner Zeit in Österreich an, die ersten fußballerischen Schritte machte der WM-Teilnehmer Bosnien und Herzegowinas nämlich in Kärnten: Über Austria Kärnten und Austria Klagenfurt landete der Innenverteidiger in der Akademie des Wolfsberger AC, wo er im Finish der Bundesliga-Saison 2020/21 auch seine ersten sechs Spiele im Profi-Bereich machte.

Enorme Wertsteigerung

Nun profitieren die beiden italienischen Stationen vom Transfer: So zahlte Sassuolo vor einem Jahr noch eine überschaubare Ablöse von zwei Millionen Euro an Juve, trotz offensichtlich dicker Weiterverkaufsbeteiligung schaute dabei binnen zwölf Monaten eine enorme Wertsteigerung heraus.

Bei der Weltmeisterschaft absolvierte Muharemovic drei der vier Spiele seiner Nation und stand dabei zweimal besonders im Fokus: Durch seinen eigenen Ausschluss gegen die Schweiz, durch den er das letzte Gruppenspiel gegen Katar verpasste - und im Sechzehntelfinale, als Folarin Balogun das Foul am Verteidiger beging, die zur unrühmlichen Causa um die folgende Rote Karte führte.