PL-Klub blättert 40 Millionen für ehemaligen WACler hin

🚨🟡🔵 Exclusive story from Saturday, now confirmed: Leeds United agree deal to sign Tarik Muharemović, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2026
€40m package fee to Sassuolo, Juventus get €20m as sell-on clause. 💸
Muharemović will travel for medical and contract signing at #LUFC. pic.twitter.com/dt99yEhWnf
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